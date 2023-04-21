В Киеве состоялось рассмотрение двух дел по Полтавскому ГОКу: результаты заседаний

Верхняя палата Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу международной компании Ferrexpo по акциям Полтавского горно-обогатительного комбината. Соответствующее постановление было вынесено 19 апреля.

В то же время после четырех попыток Киевский апелляционный суд отменил арест счетов Полтавского ГОКа, но наложил арест на денежные средства на банковских счетах предприятия на уплату налогов и выплаты зарплат.

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Больше о решениях судей, их влиянии на работу Полтавского горно-обогатительного комбината и инвестиционную привлекательность Украины в целом, рассказывает 24 Канал.

Верховный суд отменил постановление о передаче Полтавского ГОКа Ferrexpo четырем компаниям

Верхняя палата Верховного суда отменила постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo и передачу их четырем компаниям – бывшим.

По мнению представителей компании, это постановление свидетельствовало о серьезном отказе иностранному инвестору в судебной защите, а также очевидном игнорировании принципа верховенства права. Таким образом, решение Верховного суда, принятое в среду, не только восстановило справедливость, но и стало положительным сигналом для международных инвесторов и закрепило их доверие к судебной системе Украины в мире.

Мы очень рады такому решению, мы долго его ждали и верили, это яркий пример того, что Украина придерживается принципов международного права,

– отметил директор швейцарской Ferrexpo Вольфрам Куони.

По мнению Куони, решение суда будет иметь положительное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, поскольку многие международные компании наблюдали за ходом дела и анализировали, как украинское законодательство защищает крупные предприятия с чистой репутацией.

К тому же за более чем 15 лет на украинском рынке компания Ferrexpo инвестировала в свою деятельность более 3 миллиардов долларов, уплатила более 1,3 миллиарда долларов налогов в Украине и стала одним из крупнейших работодателей в Полтавской области. А в 2022 году Ferrexpo создала Гуманитарный фонд и предоставила около 19 миллионов долларов для гуманитарной поддержки военных и украинцев, пострадавших в результате войны.

Следующий шаг – отстоять разблокировку счетов

Несмотря на позитивный вердикт Верховного суда, Полтавский ГОК до сих пор отстаивает свои права, в частности, на разблокирование счетов. В феврале Шевченковский суд Киева заблокировал их по ходатайству Офиса генерального прокурора по делу о вероятном уклонении компании от уплаты рентных платежей. Представители Полтавского ГОКа утверждают, что обвинения следственных органов безосновательны и необоснованны. Разбирательство переносили четыре раза, что спровоцировало беспокойство представителей предприятия.

19 апреля Киевский апелляционный суд все же рассмотрел дело о разблокировании банковских счетов Полтавского горно-обогатительного комбината. Судьи отметили, что с самих счетов арест будет снят, но наложили арест на денежные средства в сумме 1,9 миллиарда гривен. Представители компании уверяют, что такое решение может привести к остановке предприятия.

Был наложен арест на счета, суд отменил и наложил арест на денежные средства на счетах. То есть юридическая ошибка, которая была очевидна, исправлена, а других существенных изменений нет,

– отметил Александр Ружицкий адвокат ЧАО "Полтавский ГОК".

По мнению Дмитрия Спатаря, первого заместителя председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК", теперь для предприятия будет сложно платить критические для производства платежи, а также оказывать гуманитарную поддержку ВСУ и пострадавшим от войны украинцам. До блокирования счетов компания активно занималась благотворительной деятельностью и в 2022 году предоставила гуманитарную помощь на сумму около 19 миллионов долларов США.

Но есть нюанс: если мы сможем держать на счетах более 1,9 миллиарда, то сможем пользоваться ими свободно,

– добавил он.

В то же время представители компании отмечают, что в результате войны предприятие работает на 25% мощности, а значит, аккумулировать на счетах такую сумму сейчас невозможно. К тому же из-за изменений в цепях поставок почти в 2,5 раза подорожала логистика, а само предприятие должно выполнять обязательства не только перед сотрудниками, но и партнерами. Представители Полтавского ГОКа планируют отстаивать свои права в судах других инстанций.