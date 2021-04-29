У США через багатогодинну перестрілку померли 5 людей

У США 28 квітня у результаті багатогодинної стрілянини загинули 5 осіб. Двоє з них були заступниками шерифа Північної Кароліни.

Місцеві правоохоронці отримали повідомлення від одного з роботодавців про те, що його працівник не приходить на роботу вже кілька днів. Після цього поліцейські відправилися до будинку чоловіка.

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Деталі інциденту

Вже на місці правоохоронці виявили, що працівник забарикадувався у будинку.

Після цього почалася перестрілка, яка тривала майже 13 годин. Чоловік час від часу стріляв у напрямку правоохоронців.

У результаті під час спецоперації загинули 5 осіб. Зокрема, мовиться про підозрюваного, його вітчима й матір. Також через стрілянину померли 2 співробітників місцевої поліції.

Це неймовірно трагічна ситуація. Наші думки та молитви стосуються всіх причетних, а також їхніх родин та нашої громади,

– заявив шериф округу Ватауга Лен Хагаман.

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Мешканців, які перебували поблизу місця інциденту, евакуювали. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви такого вчинку.