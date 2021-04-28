У США подали клопотання про помилування загиблого Джорджа Флойда у справі про наркотики. Афроамериканця взяли під варту за розповсюдження речовин ще у 2004 році.

Флойд тоді визнав свою провину і пробув 10 місяців в ув'язненні. Однак адвокатка Еллісон Метіс стверджує, обвинувачений пішов на це, щоб уникнути більш суворого покарання.

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Що відомо про правоохоронця, який вів цю справу

За словами Метіс, Флойд усвідомлював, що в суді візьмуть до уваги показання поліцейського, а не його. До речі, у спецоперації щодо цієї справи брав участь поліцейський Джеральд Гоінс.

Раніше цього правоохоронця звинувачували у вбивстві невинних людей під час рейду. З'ясували, що Гоінс давав неправдиві свідчення в рамках своїх справ протягом всієї кар'єри. Після цього безліч справ з його участю переглянули.

Чи виправдають Флойда

Для задоволення клопотання справу Флойда має переглянути рада штату, що займається питаннями помилувань. Потім це має підписати губернатор.

До слова, прохання Метіс підтримує і прокуратура штату. Там кажуть, що Флойд був засуджений лише на підставі слів Гоінс, а цьому поліцейському більше не можуть вірити.