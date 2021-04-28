В США подали ходатайство о помиловании погибшего Джорджа Флойда по делу о наркотиках. Афроамериканца взяли под стражу за распространение веществ еще в 2004 году.

Флойд тогда признал свою вину и пробыл 10 месяцев в заключении. Однако адвокат Эллисон Метис утверждает, что обвиняемый пошел на это, чтобы избежать более сурового наказания.

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Что известно о милиционере, который вел это дело

По словам Метиса, Флойд осознавал, что в суде примут во внимание показания полицейского, а не его. Кстати, в спецоперации по этому делу принимал участие полицейский Джеральд Гоинс.

Ранее этого милиционера обвиняли в убийстве невинных людей во время рейда. Выяснили, что Гоинс давал ложные показания в рамках своих дел на протяжении всей карьеры. После этого множество дел с его участием пересмотрели.

Оправдают ли Флойда

Для удовлетворения ходатайства дело Флойда должен пересмотреть совет штата, занимающийся вопросами помилования. Затем это должен подписать губернатор.

К слову, просьбу Метиса поддерживает и прокуратура штата. Там говорят, что Флойд был осужден лишь на основании слов Гоинса, а этому полицейскому больше не могут верить.