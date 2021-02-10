У США чоловік стріляв в людей у лікарні: є поранені та загиблий

У Буффало, в американському штаті Міннесота, 9 лютого чоловік відкрив вогонь по людях в лікарні. У результаті є 4 поранених і загиблий.
Джерело:CNN
Стрілянина сталась у клініці Allina Health Clinic.
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Який стан постраждалих
Одна людина померла при нападі в лікарні. Наразі троє людей перебувають в лікарні в критичному стані. Ще одного потерпілого виписали з медзакладу.
Що відомо про підозрюваного
У нападі підозрюють 67-річного чоловіка, який нібито раніше вже був відомий правоохоронцям.
Відповідно до протоколів судових засідань, йому було заборонено контактувати із людиною, яку звати так само як і співробітника лікарні. Щоправда, у поліції зазначили, наразі рано говорити, що чоловік хотів напасти на конкретного лікаря.
У мотелі, де зупинявся чоловік, знайшли "підозрілі пристрої".
Нещодавно була перестрілка в Індіанаполісі
Наприкінці січня в американському Індіанаполісі влаштували перестрілку в житловому будинку. Померли 5 людей, а також ненароджена дитина.