У США чоловік стріляв в людей у лікарні: є поранені та загиблий

10 лютого 2021 , 07:25
Читать новость на русском

У Буффало, в американському штаті Міннесота, 9 лютого чоловік відкрив вогонь по людях в лікарні. У результаті є 4 поранених і загиблий.

Джерело:

CNN

Стрілянина сталась у клініці Allina Health Clinic.

Читайте також Відкрив вогонь по дітях: у США – жахлива стрілянина з загиблими

Який стан постраждалих

Одна людина померла при нападі в лікарні. Наразі троє людей перебувають в лікарні в критичному стані. Ще одного потерпілого виписали з медзакладу.

Що відомо про підозрюваного

У нападі підозрюють 67-річного чоловіка, який нібито раніше вже був відомий правоохоронцям.

Відповідно до протоколів судових засідань, йому було заборонено контактувати із людиною, яку звати так само як і співробітника лікарні. Щоправда, у поліції зазначили, наразі рано говорити, що чоловік хотів напасти на конкретного лікаря.

У мотелі, де зупинявся чоловік, знайшли "підозрілі пристрої".

Нещодавно була перестрілка в Індіанаполісі

Наприкінці січня в американському Індіанаполісі влаштували перестрілку в житловому будинку. Померли 5 людей, а також ненароджена дитина.