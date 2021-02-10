У США чоловік стріляв в людей у лікарні: є поранені та загиблий

У Буффало, в американському штаті Міннесота, 9 лютого чоловік відкрив вогонь по людях в лікарні. У результаті є 4 поранених і загиблий.

Стрілянина сталась у клініці Allina Health Clinic.

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Який стан постраждалих

Одна людина померла при нападі в лікарні. Наразі троє людей перебувають в лікарні в критичному стані. Ще одного потерпілого виписали з медзакладу.

Що відомо про підозрюваного

У нападі підозрюють 67-річного чоловіка, який нібито раніше вже був відомий правоохоронцям.