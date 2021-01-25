В американському місті Індіанаполіс сталася стрілянина. Як з'ясували правоохоронці, перестрілка почалася у житловому будинку.

Внаслідок цього 5 людей загинули, ще 1 підліток отримав поранення. Про це повідомило агентство Associated Press.

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Інформація про стрілянину надійшла черговому поліцейського управління о 04:00 ранку за місцевим часом (11:00 за Києвом). На місце прибули правоохоронці виявили пораненого підлітка. Пізніше поліцейські отримали відомості про те, що стрілянина велася також в сусідньому будинку. Там правоохоронці знайшли тіла ще 5 загиблих.

Попередні причини стрілянини

За відомостями поліції, мовиться про навмисне вбивство. До розслідування інциденту вже залучили поліцію, а також Федеральне бюро розслідувань США.

Станом на вечір 24 січня правоохоронцям не вдалося затримати підозрюваного, вони також не готові з упевненістю говорити про те, що злочинець діяв сам. Мер міста Джо Хогсетт назвав інцидент масовим вбивством.

Що відомо про загиблих

Стрілянина забрала життя 5 людей та ненародженої дитини. Найстаршому чоловіку було 42 року, а наймолодшій дитині – 13. Правоохоронці вже назвали цю стрілянину наймасовішою у місті за останні 10 років.

Місто Індіанаполіс, де сталася стрілянина: карта