В американском городе Индианаполис произошла стрельба. Как выяснили правоохранители, перестрелка началась в жилом доме.

В результате 5 человек погибли, еще 1 подросток получил ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления в 04:00 утра по местному времени (11:00 по Киеву). На место прибыли правоохранители обнаружили раненого подростка. Позже полицейские получили сведения о том, что стрельба велась также в соседнем доме. Там правоохранители нашли тела еще 5 погибших.

Предварительные причины стрельбы

По сведениям полиции, речь идет о преднамеренном убийстве. К расследованию инцидента уже привлекли полицию, а также Федеральное бюро расследований США.

По состоянию на вечер 24 января правоохранителям не удалось задержать подозреваемого, они также не готовы с уверенностью говорить о том, что преступник действовал сам. Мэр города Джо Хогсетт назвал инцидент массовым убийством.

Что известно о погибших

Стрельба унесла жизни 5 человек и нерожденного ребенка. Самому старшему мужчине было 42 года, а самому младшему – 13. Правоохранители уже назвали эту стрельбу самой массовой в городе за последние 10 лет.

Город Индианаполис, где произошла стрельба: карта