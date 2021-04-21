У США ексофіцера Шовіна визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда

Присяжні у США визнали колишнього офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Йому загрожує до 40 років в'язниці.

Під час суду поліцейський перебував на волі, оскільки його випустили під заставу. Після оголошення вердикту присяжних Шовіна закували в наручники та відправили до в'язниці.

Читайте також Родині вбитого афроамериканця Флойда заплатять 27 мільйонів доларів

Що відомо про рішення присяжних

Під час суду присяжні заслухали свідчення 45 свідків, зокрема лікарів, фахівців з силового затримання, співробітників поліції, перехожих та людей, які знали Флойда.

Ексофіцера звинувачували у вбивстві другого ступеня (ненавмисному), вбивстві третього ступеня, а також заподіянні смерті з необережності.

Після 10-годинного обговорення протягом 2 днів після судового розгляду присяжні визнали Шовіна винним за всіма трьома пунктами звинувачення.

Колишньому поліцейському загрожує до 40 років в'язниці. Вирок йому мають винести впродовж найближчих тижнів.

Загибель Джорджа Флойда: основне