Це як Святий Грааль або чому США та Китай полюватимуть за знаннями зі збиття А-50

Навряд чи наше військове командування буде навіть натякати, чим же саме вдалось збити літаки А-50 та Іл-22 аж над Азовським морем, і правильно робитиме.

Знання, які всі хочуть отримати

Тут треба розуміти не тільки те, що наші зенітники вперше у воєнній історії збили літак радіолокаційного дозору або ж AWACS за натівською класифікацією, які зазвичай літають за пару сотень кілометрів від лінії боєзіткнення. Важливо те, що збити літак класу AWACS в сучасній війні – це знання на рівні Святого Грааля чи Списа Лонгина.

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За цим знанням точно будуть полювати США і Китай, як майбутні учасники великої війни в Тихому океані. В обох сторін є літаки радіолокаційного дозору, і обидві сторони будуть ліквідовувати в першу чергу саме такі спеціалізовані літаки як "очі" для тактичної авіації.

Тому у цій історії абсолютно правильно зі сторони офіційних структур заперечувати усі можливі чи конспірологічні варіанти, як наші зенітники могли збити А-50 разом з Іл-22 – чи Patriot, чи F-16, чи щось інше. Просто тому, що знання про це – це як Святий Грааль.

Якщо деталізувати про "вперше в історії" – так, тут був епізод, коли в 1982 році сирійці нібито підбили ізраїльський літак радіолокаційного дозору E-2 Hawkeye із використанням С-200. Але:

по-перше, нібито підбили;

а по-друге, офіційно у нас С-200 нема на озброєнні ще з початку 2010-х років.

Цінність А-50 для росіян

Якщо говорити про цінність збитого А-50, то тут точно нема сенсу апелювати до "намальованої" вартості в 500 мільйонів доларів. Можливо, і за такою вартістю росіяни продали Індії щонайменше три такі літаки, але супутникові знімки показують, що і в Північної Кореї з'явилось щось схоже на А-50, а там як вартість міряти можна хіба що в балістичних ракетах "Кімскандер".

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Тут цінність варто міряти в кількості наявних бортів – загалом лише 9 літаків обох варіантів А-50 та А-50У; базовий А-50 відзначається тим, що звідти дані на літаки чи штаби оператор може передавати лише голосом, тобто буквально кричати в бортовий матюгальник.

Та інший аспект цінності А-50 для росіян полягає у тому, що саме ці спеціалізовані літаки виступають "очима" для їхніх Су-34 та Су-35, які використовують для атаки на повітряні та наземні цілі. Тобто при спробах атакувати наші літаки та вертольоти, при використанні КАБів та Х-59 у прифронтовій зоні.

Так, є певний парадокс в тому, що при всьому своєму антизахідництві росіяни досі калькують натівську доктрину використання авіації, де без літаків класу AWACS буквально нікуди. Але така уже структура реальності.

Безумовно, росіяни можуть знайти альтернативу тим же А-50, щоб і далі скидати КАБи на лінії фронту. Знавці воєнної історії точно згадають про БОМАН – бойову машину авіаційного наведення, котру радянські війська використовували в Афганістані. Можна припустити, що і росіяни про БОМАН не забули, десь вона має бути у них на консервації. Однак нюанс в тому, що й в умовах Афганістану використовувати БОМАН було близьким до "яке безглузде самогубство", не кажучи вже про інтенсивніші війни.

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Історія зі збиттям Іл-22 професійним історикам може заодно підказати, наскільки "довго" може жити в умовах такої масштабної війни той чи інший історичний факт – дуже короткий час на рівні статистичної похибки. Раз на те пішло, це був уже третій підбитий (чи збитий) Іл-22 (на базі Іл-18) за весь час вторгнення Росії.

Перший епізод був у квітні 2022 році, тоді теж відпрацювала наша ППО. На той час це було третє за гострою досягнення, після удару по російських кораблях в Бердянську та потоплення "Москви".

Другий епізод – коли вагнерівці на чолі з Євгєнієм Пригожиним під час свого бунту влітку минулого року збили такий "літаючий командний пункт".

Але от якось так вийшло, що коли наші земляки пішли гуглити про Іл-22, то натикались скоріше на незавершений проєкт радянського реактивного бомбардувальника на трофейних німецьких технологіях кінця 1940-х.