Україна на тлі обстрілів стала ближчою до F-16: яка мета ракетних атак Росії

Російські військові у травні наростили кількість ракетних атак по Україні, попри те, що сили ППО збивають більшість ворожих цілей. Посилити ППО України можуть західні винищувачі й Київ отримав позитивні новини.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, з чим пов'язані недавні ракетні обстріли України, та чому Київ став на крок ближче до отримання літаків F-16. Більш детально читайте далі в матеріалі.

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З чим пов'язані ракетні атаки Росії

Російське Міноборони 19 травня повідомило, що Сергєй Шойгу нібито "проінспектував" російських військових на Запорізькому напрямку.

І що цікаво, Шойгу нібито наказав окупантам, "продовжувати ведення розвідки для розкриття планів противника та припинення їхньої реалізації".

Тобто, ворог все ж боїться українського контрнаступу. І саме через цей страх, росіяни намагаються наш контрнаступ зірвати.

Зокрема, останні ракетні атаки Росії по Україні, на думку експертів, це спроба вдарити по накопиченню техніки та боєприпасів ЗСУ, а також спроба психологічно зламати дух українців.

Ідея росіян, на думку, спікерки Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк дуже проста – внести розкол у внутрішню ситуацію в Україні в контексті очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Росія налагодила виробництво ракет в умовах санкцій

Хоча в ГУР все ж додали дещо невтішну новину щодо спроможності росіян виготовляти нові ракети. У розвідці запевнили, що росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння.

Однак їм вдалося налагодити виробництво, попри міжнародні санкції. Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра.

Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року. І, на жаль, у ворога ще є потенціал для продовження атак.

"Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, "Кинджалів" – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць. Тобто, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, попри міжнародні санкції", – сказав він.

З іншого боку, експерти додають, що система ППО в Україні вже досягла того рівня, аби максимально мінімізувати наслідки ракетних обстрілів.

Отже, великого впливу, окрім психологічного, такі обстріли не мають. Тим паче, що вони не здатні зірвати український контрнаступ.

Окрім того, видання CNN стверджує, що українські сили протиповітряної оборони збили російський літак за допомогою ЗРК Patriot. Мовляв, один з літаків, який вже виходив на рубіж пуску ракет, був знищений з ППО, а лише Patriot і здатен це зробити.

Чому з'явилося повідомлення, що США не дадуть Україні F-16

Однак для ще більш успішного відбиття повітряних атак Україні потрібні саме винищувачі. І от тут питання щодо надання Україні F-16, схоже, зрушило з мертвої точки.

Зокрема, напередодні видання NYT раптом заявило що нібито США не дозволяють розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в Європі, попри готовність кількох країн провести такі тренування.

При цьому вони посилаються на якогось "неназваного українського посадовця". І це прекрасний кейс на розуміння того, що відбувалося до цієї новини.

Зокрема, росіяни почали радіти, а в Україні ця новина сприймалася як зрада. Але, якщо трохи пригадати про те, що Захід говорив про постачання F-16 раніше, то така новина виглядає як свідома провокація, аби перед самітом G7 змусити американців виправдовуватися. Для нас це добре.

Але варто розглянути це питання в контексті. Велика Британія офіційно оголосила про початок навчання українських пілотів.

Палата представників Конгресу США ще торік схвалила фінансування програми підготовки українських пілотів на американських винищувачах. Але, якщо говорити про мету такого матеріалу NYT, а саме провокація, то вона спрацювала.

F-16 вже близько: українські пілоти вразили американців

Вже 19 травня СNN стверджує, що в США готові дозволити експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Вказано, що таке рішення адміністрація президента США Джо Байдена готова ухвалити "на тлі великого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну". Тобто, тиск спрацював.

Ба більше, Yahoo News стверджує, що Пентагон запросив двох українських пілотів, аби зрозуміти наскільки складно буде їх навчити літати на F-16.

Після проведення тестів посадовці Пентагону були вражені і заявили, що Сполучені Штати можуть навчити українських пілотів літати на винищувачах F-16 лише за чотири місяці, замість прогнозованих раніше 18!

Річ у тім, що оцінки українських пілотів, які пройшли навчання на льотному тренажері, перевершили заявлені Пентагоном очікування за два тижні занять.

Отже, на основі таких випробувань військові США і дійшли висновку, що наших пілотів варто лише навчити користуватися складною авіонікою F-16, все інше вони вже вміють.

Передачу літаків Україні розглянуть на саміті НАТО

І тут важливо відзначити, що таке випробування проводилося не просто так. Адже документ із висновком було передано міністрам оборони країн НАТО.

І от вже генсек Альянсу запевняє, що глави міністерств оборони країн НАТО обговорюватимуть можливу передачу Україні західних винищувачів на зустрічі, що відбудеться у червні.

Столтенберг натякнув та те, чи отримаємо ми F-16. Він запевнив, що передача зброї розвивалася відповідно до того, як просувалася війна. І наразі саме той момент, коли прийшла черга винищувачів.

Генсек додав, що це питання слід дуже уважно обговорити, адже треба ще вирішити питання забезпечення функціонування F-16 в Україні, яке передбачає величезну кількість боєприпасів та запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування. І хтось це має взяти на себе.

І от цю частину питання обговорили вже на саміті G7 в Японії.

США таки візьмуть участь в авіаційні коаліції

За повідомленням CNN, президент США Джо Байден на саміті "Групи семи" підтвердив участь Вашингтона в ініціативі союзників із підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

За словами співрозмовника CNN, навчання українських льотчиків, найімовірніше, відбуватиметься лише в Європі, але американський персонал братиме в ньому участь разом із європейськими союзниками й партнерами.

Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми їх надамо і хто їх надасть,

– додав посадовець США.

Він підкреслив, що станом на зараз "Сполучені Штати та наші союзники і партнери зосередилися на наданні Україні переважної більшості систем, озброєнь та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та влітку".

"Дискусії про вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу довгострокову відданість самообороні України", – зазначило джерело CNN.