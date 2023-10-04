США передали Україні зброю, конфісковану в Ірану

США передали Україні зброю та боєприпаси, які конфіскували в Ірану. Мовиться про понад мільйон одиниць.

У коментарі CNN американські посадовці зазначили, що це може допомогти полегшити деякі з критичних проблем, з якими стикаються українські військові. Адже вони очікують більше грошей і обладнання від США та їхніх союзників.

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Україні передали конфісковану в Ірану зброю

Центральне командування США 2 жовтня передало ЗСУ понад мільйон захоплених іранських боєприпасів.

Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року за цивільними позовами Міністерства юстиції США проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР),

– мовиться у повідомленні.

У липні Міністерство юстиції оголосило, що домагається конфіскації зброї, вилученої в Ірану Військово-морськими силами США. Мовиться про:

понад 9 000 гвинтівок,

284 кулемети,

приблизно 194 ракетних установок,

понад 70 протитанкових керованих ракет,

понад 700 000 боєприпасів.

"Ці боєприпаси були спочатку захоплені Військово-морськими силами Центрального командування США з транзитного судна без громадянства "МАРВАН 1" 9 грудня 2022 року. Боєприпаси передавалися від КВІР до хуситів в Ємені в порушення Резолюції Ради Безпеки ООН №2216", – додали в заяві.

Адміністрація Байдена місяцями зважувала, як легально передати українцям конфісковану зброю, яка зберігається на об'єктах Центрального командування по всьому Близькому Сходу. За останній рік ВМС США вилучили тисячі іранських штурмових гвинтівок і понад мільйон боєприпасів із суден, що використовуються Іраном для постачання зброї до Ємену.

Конфіскації, які часто проводяться спільно з силами регіональних партнерів, спрямовані на невеликі судна без громадянства на маршрутах, які історично використовувалися для контрабанди зброї хуситам в Ємені. В середині січня США допомогли французьким силам перехопити 3 000 штурмових гвинтівок та 23 протитанкові керовані ракети, які прямували з Ірану до Ємену. Після затримання США взяли конфісковану зброю під свою опіку.

За даними Центрального командування, це перехоплення незаконної зброї завершило двомісячний період, протягом якого США і їхні партнери вилучили загалом 5 000 одиниць зброї та 1,6 мільйона боєприпасів.

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Передати Україні іранську зброю – справедливо

Представники Міністерства юстиції та Міністерства оборони США спільно працюють над тим, щоб знайти законний спосіб передати цю зброю в Україну. Один з таких способів – робити це через американські органи, що займаються цивільною конфіскацією.

Цього року Міністерство юстиції подало щонайменше 2 скарги на конфіскацію захоплених іранських боєприпасів і зброї. Окрім липневої заяви, у березні Мін'юст оголосив, що домагається конфіскації:

одного мільйона іранських боєприпасів,

тисяч запалів для реактивних гранатометів,

тисяч фунтів пального для реактивних гранатометів, які ВМС США вилучили в Ірану під час транспортування до Ємену.

Зрештою, Україна потребує різних матеріалів для ведення військових дій, і хоча це не є рішенням усіх військових потреб України, це забезпечить критично важливу підтримку,

– зазначив сказав Джонатан Лорд, старший науковий співробітник і директор програми безпеки на Близькому Сході в Центрі за нову американську безпеку.

Лорд додав, що цей крок також може мати наслідки для відносин Ірану з Росією.

"Понад рік іранські безпілотники в руках російських військових використовувалися для атак і вбивств українських цивільних осіб. В Україні існує поетична справедливість у використанні захопленої іранської зброї для захисту свого народу від злочинного вторгнення і зловживань з боку Росії. Крім того, ця політика може посилити тиск на відносини між Москвою і Тегераном, що зростають", – вважає науковець.

На його думку, це рішення може вбити клин між Тегераном і Москвою, які за останні кілька місяців сформували де-факто оборонне партнерство – Іран постачає Росії безпілотники для війни в Україні, а країна-терористка співпрацює з ним у виробництві ракет і засобів протиповітряної оборони.