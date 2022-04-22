У США починається судовий процес над експрезидентом Гондурасу

У США відбудеться суд над експрезидентом Гондурасу Хуаном Орландо Ернандесом Альварадо. Його обвинувачують у торгівлі наркотиками та зберіганні зброї.

Засідання відбудеться у п'ятницю, 22 квітня. Про це напередодні повідомили у міністерстві юстиції США.

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У чому звинувачують експрезидента

За версією слідства, впродовж двох термінів правління (з 2004 – 2022 рік) політик покривав злочинну змову для ввезення "сотень тисяч кілограмів кокаїну" в США. Ернандес отримував перерахунки на мільйон доларів за залучення органів влади та силових структур для допомоги наркокартелям у Гондурасі, Мексиці та інших країнах. Також його пов'язують із колишнім лідером мексиканського картелю Хоакіном Гусманом Лоерею ("Ель Чапо").

Отримані кошти експрезидент витрачав на "фінансування своїх політичних кампаній та фальсифікацію виборів".

Що відомо про колишнього президента Гондурасу

Хуан Орландо Ернандес двічі обіймав найвищу державну посаду.

Термін президентських повноважень Ернандеса минув у січні 2022 року. Після чого його затримали та арештували. Столичний суд Гондурасу ухвалив рішення екстрадувати політика до США.

Процедуру його екстрадиції провели 21 квітня.

Ернандес продовжує наполягати, що він не винен.

Раніше у США до довічного ув'язнення засудили брата президента Гондурасу Хуана Антоніо Ернанде. Його визнали винним у справі про незаконний оббіг наркотиків.

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термін повноважень якого минув у січні 2022 року,