У США поліція застрелила афроамериканця: оголосили надзвичайний стан

У Елізабет-Сіті, що у штаті Північна Кароліна, 26 квітня ввели режим надзвичайної ситуації. Таке обмеження пов'язане з розслідуванням справи про вбивство поліцейськими афроамериканця.

Міська адміністрація припускає, що можуть виникнути заворушення після публікації відео з місця події. Наразі невідомо, скільки триватиме режим надзвичайної ситуації.

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Щоб гарантувати необхідні заходи для захисту громадян під час громадських заворушень, ми вважаємо за потрібне оголосити режим надзвичайної ситуації в Елізабет-Сіті з 08:00 за місцевим часом 26 квітня,

– мовиться у заяві.

Що відомо про вбивство афроамериканця

За даними USA Today, трагедія трапилася 21 квітня, коли правоохоронці спробували вручити орден на арешт афроамериканцю Ендрю Брауну. Поліцейські вистрілили, коли той спробував втекти. Батько 7 дітей помер від вогнепального поранення в голову протягом декількох хвилин після пострілу.

Наразі відео інциденту є лише у правоохоронців.

Схожі вбивства у США

У Колумбусі, що в округу Огайо поліцейський застрелив 16-річну афроамериканку Макхію Браянт. Відомо, що дівчина погрожувала людям ножем.

Іншого афроамериканця Данте Райта застрелили у Бруклін-Сентер, що в Міннесоті. 20-річний юнак на автомобілі порушив правила дорожнього руху, однак вимогам правоохоронців не підпорядкувався та сів назад в автівку. Через це одна зі співробітниць поліції вистрілила в Райта.

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