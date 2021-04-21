Подія трапилась у Колумбусі, що в штаті Огайо. Там офіцер поліції застрелив темношкіру дівчину – 16-річну Макхію Брайант.

За словами правоохоронців, надійшов виклик про те, що дівчина погрожувала ножем двом іншим дівчатам. Наразі не розголосили ім'я поліцейського, який вбив Брайант.

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Відео з місця події опублікували у поліцейському управлінні Колумбуса. Кадри зафіксовані з натільної камери офіцера.

На відео видно, що правоохоронець приїхав у момент, коли дівчина кидалася з ножем на людей. Після цього правоохоронець кілька разів вистрілив у дівчину.

Макхія Брайант впала на землю. Біля неї на землі видно ніж.

До чого тут вбивство Флойда

У NPR зауважили, що подія трапилась у вівторок, 20 квітня. Це було незадовго до того, як вбивці Джорджа Флойда винесли обвинувальний вирок.

Місцеві мешканці обурились та одразу ж пов'язали 2 події. Люди почали виходити на протести, адже вважають е черговим жорстоким випадком расизму з боку поліцейських.

Важливо! У травні 2020 року поліція затримала Флойда за те, що він нібито хотів розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Правоохоронець використав задушливий прийом – став Флойду коліном на шию. Офіцер Шовін тримав чоловіка так аж 5 хвилин, після чого Флойд помер.