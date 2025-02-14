Таку думку 24 Каналу висловив економіст зі США Марк Тот, зауваживши, що Трамп схильний дивитися на багато речей через грошову вигоду. Але у випадку з Україною це несправедливо.

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Що задумав Трамп

Як наголосив Тот, Україна заплатила надзвичайно високу ціну, захищаючи не лише себе, але й Захід. І дійсно несправедливо вимагати від нашої держави ще й платити за військову допомогу. Попри це, Трамп все одно переконаний, що угода на 500 мільярдів доларів є вигідною для України.

Я б скористався можливістю нагадати Трампу, що частина з цих металів розташована на окупованих територіях Україні. Я б на місці Зеленського сказав би Трампу: "Хочете цього? Ми готові. Але допоможіть нам повернути Донбас",

– сказав Тот.

Загалом ситуація з угодою про рідкоземельні метали є досить дивною. Потрібно мати гарантії, що Росія знову не нападе на Україну, якщо таки вдасться організувати мир. Американські війська в Україні були б чудовою гарантією. Можливо, Трамп блефує, аби змусити Європу "увімкнутися"

Сумніваюся, що довгострокові домовленості про безпеку України можливі без участі США. Думаю, що Штати будуть залучені. Немає іншого способу забезпечити угоду на 500 мільярдів, якщо американські війська не підтримають її. Але зараз Трамп хоче змусити Європу прокинутися. Там мають усвідомити, що Росія – серйозна загроза. І вона ближча до Європи, ніж до США. Тому Європа має робити більше,

– сказав Тот.

Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито пропонували Україні підписати угоду, за якою США отримали б право на 50% від усіх майбутніх запасів мінералів у нашій державі. Зеленський відмовився це підписувати. Раніше він говорив, що Україна готова до співпраці в цьому напрямку. Але тут не може йтися про те, щоб просто віддати свої ресурси.