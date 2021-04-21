В США полицейские застрелили 16-летнюю девушку: видео жуткого момента
Инцидент произошел в Колумбусе, штат Огайо. Там офицер полиции застрелил темнокожую девушку – 16-летнюю Макхию Брайант.
Источник:The New York Times
По словам правоохранителей, поступил вызов о том, что девушка угрожала ножом двум другим девушкам. Пока не предали огласке имя полицейского, который убил Брайант.
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Видео с места происшествия опубликовали в полицейском управлении Колумбуса. Кадры зафиксированы с нательной камеры офицера.
На видео видно, что милиционер приехал в момент, когда девушка бросалась с ножом на людей. После этого милиционер несколько раз выстрелил в девушку.
Макхия Брайант упала на землю. У нее на земле видно нож.
При чем здесь убийство Флойда
В NPR отметили, что происшествие произошло во вторник, 20 апреля. Это было незадолго до того, как убийце Джорджа Флойда вынесли обвинительный приговор.
Местные жители возмутились и сразу же связали 2 события. Люди начали выходить на протесты, ведь считают те очередным жестоким случаем расизма со стороны полицейских.
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