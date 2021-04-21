Инцидент произошел в Колумбусе, штат Огайо. Там офицер полиции застрелил темнокожую девушку – 16-летнюю Макхию Брайант.

По словам правоохранителей, поступил вызов о том, что девушка угрожала ножом двум другим девушкам. Пока не предали огласке имя полицейского, который убил Брайант.

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Видео с места происшествия опубликовали в полицейском управлении Колумбуса. Кадры зафиксированы с нательной камеры офицера.

На видео видно, что милиционер приехал в момент, когда девушка бросалась с ножом на людей. После этого милиционер несколько раз выстрелил в девушку.

Макхия Брайант упала на землю. У нее на земле видно нож.

При чем здесь убийство Флойда

В NPR отметили, что происшествие произошло во вторник, 20 апреля. Это было незадолго до того, как убийце Джорджа Флойда вынесли обвинительный приговор.

Местные жители возмутились и сразу же связали 2 события. Люди начали выходить на протесты, ведь считают те очередным жестоким случаем расизма со стороны полицейских.

Важно! В мае 2020 года полиция задержала Флойда за то, что он якобы хотел рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Милиционер использовал удушающий прием – стал Флойду коленом на шею. Офицер Шовин держал мужчину так аж 5 минут, после чего Флойд умер.