В США мужчина застрелил человека в продуктовом магазине: опубликовали фото преступника
В Нью-Йорке 20 апреля произошло стрельба в одном из продуктовых магазинов округа Нассау. Вследствие событий 1 человек погиб, а еще 2 – пострадали.
Источник:NBC
Комиссар полиции Патрик Райдер установил личность погибшего. Это был 49-летний мужчина.
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Двух пострадавших доставили в больницу. Пока что неизвестны ни их имена, ни состояние, в котором они находятся.
Детали стрельбы
Департамент полиции сообщил, что это случилось в офисе на верхнем этаже супермаркета Stop&Shop на Лонг-Айленде.
Стрельбу устроил 30-летний Габриэль Девитт Уилсон. Его еще не задержали правоохранители. Он после совершенного скрылся, запрыгнув на автобус. Мотив преступления неизвестен.
На данный момент выясняют, работал ли он когда-то в этом магазине.
Габриэль Девитт Уилсон / Фото полиции
Стрельба в США: другие случаи
- В Чикаго 18 апреля во время стрельбе возле McDonald's пострадал 29-летний мужчина. Также погибла 7-летняя девочка, которая, вероятно, является его дочерью.
- В американском штате Техас в этот же день в результате еще одной стрельбы погибли 3 человека.
- 15 апреля мужчина в США застрелил 8 человек, а затем покончил с собой.
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