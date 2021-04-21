В Нью-Йорке 20 апреля произошло стрельба в одном из продуктовых магазинов округа Нассау. Вследствие событий 1 человек погиб, а еще 2 – пострадали.

Комиссар полиции Патрик Райдер установил личность погибшего. Это был 49-летний мужчина.

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Двух пострадавших доставили в больницу. Пока что неизвестны ни их имена, ни состояние, в котором они находятся.

Детали стрельбы

Департамент полиции сообщил, что это случилось в офисе на верхнем этаже супермаркета Stop&Shop на Лонг-Айленде.

Стрельбу устроил 30-летний Габриэль Девитт Уилсон. Его еще не задержали правоохранители. Он после совершенного скрылся, запрыгнув на автобус. Мотив преступления неизвестен.

На данный момент выясняют, работал ли он когда-то в этом магазине.

Габриэль Девитт Уилсон / Фото полиции

Стрельба в США: другие случаи