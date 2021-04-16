Стрелок устроил в Соединенных Штатах Америки 15 апреля настоящий боевик. В результате стрельбы погибли 8 человек. Когда правоохранители подошли к мужчине – тот застрелил и себя.

Также известно, что госпитализировали 4 пострадавших. Один из них находится в очень тяжелом состоянии.

Обратите внимание В США мужчина открыл огонь по людям: 8 погибших

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Его имя также не называют.

Встреча Зеленского с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля прибыл с рабочим визитом в Париж. Главной темой для обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном стало обострение на Донбассе и агрессия России. К разговору присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Вместе они призвали Кремль отвести войска от границы Украины.

Санкции США против России

Администрация президента США Джо Байдена 15 апреля ввела новые санкции. Они касаются 32 физических и юридических лиц, среди которых есть и российский бизнесмен Евгений Пригожин. В то же время Россия запретила въезд 6 американским высокопоставленным чиновникам.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 16 апреля: смотрите видео