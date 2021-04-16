Стрілок влаштував у Сполучених Штатах Америки 15 квітня справжній бойовик. Внаслідок стрілянини загинуло 8 людей. Коли правоохоронці підійшли до чоловіка – той застрелив і себе.

Також відомо, що госпіталізували 4 постраждалих. Один з них перебуває у дуже важкому стані.

Зверніть увагу У США чоловік відкрив вогонь по людях: 8 загиблих

Мотиви нападника наразі невідомі. Його ім'я також не називають.

Зустріч Зеленського з Макроном

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня прибув з робочим візитом у Париж. Головною темою для обговорення з президентом Франції Еммануелем Макроном стало загострення на Донбасі та агресія Росії. До розмови доєдналась і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Разом вони закликали Кремль відвести війська від кордону України.

Санкції США проти Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена 15 квітня запровадила нові санкції. Вони стосуються 32 фізичних і юридичних осіб, серед яких є і російський бізнесмен Євген Пригожин. Водночас Росія заборонила в'їзд 6 американським високопоставленим чиновникам.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 16 квітня: дивіться відео