В Чикаго возле McDonald’s застрелили 7-летнюю девочку
В США в Чикаго 18 апреля произошла стрельба возле McDonald’s. В результате погиб ребенок и пострадал 29-летний мужчина, который, вероятно, является его отцом.
Источник:NBC Chicago
Стрельба началась около 16:18. По информации полиции, в тот момент девочка с мужчиной находились в машине.
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Что известно о жертвах
- Ребенок получил множественные огнестрельные ранения. Его забрали в больницу, но медики констатировали смерть.
- Пострадавший мужчина находится в медучреждении. Его состояние оценивают как тяжелое.
Что известно о нападавшем
Сейчас личность стрелка не установили. Его разыскивают. Правоохранители начали расследование и выясняют все обстоятельства. Заведение быстрого питания огородили полицейской лентой.
Мотивы нападавшего пока неизвестны.
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