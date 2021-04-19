В США в Чикаго 18 апреля произошла стрельба возле McDonald’s. В результате погиб ребенок и пострадал 29-летний мужчина, который, вероятно, является его отцом.

Стрельба началась около 16:18. По информации полиции, в тот момент девочка с мужчиной находились в машине.

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Что известно о жертвах

Ребенок получил множественные огнестрельные ранения. Его забрали в больницу, но медики констатировали смерть.

Пострадавший мужчина находится в медучреждении. Его состояние оценивают как тяжелое.

Что известно о нападавшем

Сейчас личность стрелка не установили. Его разыскивают. Правоохранители начали расследование и выясняют все обстоятельства. Заведение быстрого питания огородили полицейской лентой.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

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