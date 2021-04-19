У США в Чикаґо 18 квітня сталась стрілянина біля McDonald's. У результаті загинула дитина та постраждав 29-річний чоловік, що, ймовірно, є її батьком.

Стрілянина почалась близько 16:18. За інформацією поліції, в той момент дівчинка з чоловіком перебували в машині.

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Що відомо про жертв

Дитина отримала множинні вогнепальні поранення. Її забрали до лікарні, але медики констатували смерть.

Постраждалий чоловік перебуває в медзакладі. Його стан оцінюють як важкий.

Що відомо про нападника

Наразі особу стрілка не встановили. Його розшукують. Правоохоронці розпочали розслідування та з'ясовують усі обставини. Заклад швидкого харчування обгородили поліцейською стрічкою.

Мотиви нападника поки невідомі.

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