Байден схвалив постачання протипіхотних мін Україні, – Washington Post

Нещодавно стало відомо про те, що президент СШ Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS вглиб Росії. Західна преса пише, що він ухвалив не тільки це рішення.

Двоє чиновників США розповіли, що президент Джо Байден ухвалив рішення надати Україні протипіхотні міни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Washington Post.

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Рішення викликало критику

Це відбулось у рамках серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у військовій боротьбі перед тим, як у Білий дім прийде нова.

Постачання протипіхотних мін в Україну є потенційно суперечливим. Відомо, що понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, адже вони можуть завдати шкоди цивільному населенню.

Адміністрація Байдена глибоко стурбована нападами Росії на лінію фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес агресорки. У Пентагоні вважають, що надання мін є одним з найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити просування Росії.

Один чиновник зазначив, що ці міни є "нестійким". Це означає, що вони самознищуються або втрачають заряд батареї протягом кількох днів або тижнів, зменшуючи небезпеку для цивільного населення. Чиновник зазначив, що українські політики зобов’язалися не розміщувати шахти в густонаселених районах.

Ці міни будуть використовувати на Сході

Байден не хотів постачати Україні міни через занепокоєння всередині його власної адміністрації. Але просування Росії на полі бою за останні місяці змусив Білий дім знайти нові шляхи допомоги Києву.

Сполучені Штати надали Україні інший тип протипіхотних мін Claymores, які встановлюються над землею та запускаються оператором, що робить їх дозволеними відповідно до конвенцій про заборону мін за умови належного використання.

За словами одного з чиновників, використання нових мін буде обмежено територією України, зокрема на Сході України. Російські війська досягли значних успіхів у Донецькій. Українським військам було важко побудувати міцні лінії оборони перед обличчям невпинних вильотів безпілотників і невеликих штурмових груп. Міни могли б допомогти покращити ситуацію на фронті.

Деякі правозахисники заявили, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Угоду про заборону мін, є чорною плямою на репутації Вашингтона.

Станом на 2022 рік у Сполучених Штатів було близько 3 мільйонів протипіхотних наземних мін.