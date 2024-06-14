Безпекова угода України зі США: чим важливий документ та які нюанси

США та Україна 13 червня підписали безпекову угоду. Ця угода не стосується теперішньої ситуації, а буде діяти, якщо протягом наступних 10 років Росія знову розпочне війну проти України.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів 24 Каналу, що завдяки цій угоді США пішли на рішучий крок щодо авіації для України. Також він розповів про ризики для України, якщо наступним президентом стане Дональд Трамп.

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Чим важливий документ

Голова громадської організації пояснив, що ця угода гарантує безпеку Україні з боку США на перехідний період після завершення гарячої фази війни. Угода не буде стосуватись теперішньої ситуації, а буде залучена, якщо після певного перемир'я буде знову здійснена нова російська агресія проти України. Саме тоді ці норми починають діяти.

Починається з консультації протягом 24 годин: глави держав повинні зв'язатись і проконсультуватись, як вони будуть відбивати цю атаку, яку допомогу потребує Україна,

– зазначив Романюк.

Ця угода, за словами голови громадської організації, дуже важлива тим, що вона є довготривала, як мінімум на 10 років. Підписують її саме на такий період, тому що президентський цикл в США є 4 роки й Білий дім хоче, аби мінімум 2 повні президентські терміни минули.

Завдяки безпековій угоді США визначились з авіацією. Раніше американці лише санкціонували як виробники F-16 надання Україні літаків американського виробництва третіми країнами (Нідерланди, Бельгія, Данія). Тепер ж США будуть теж залучені в постачанні нашій країні авіації. Однак мовиться не лише про літаки F-16.

Що це значить, ми побачимо. Вони не хочуть розказувати й правильно роблять, щоб це був сюрприз для Росії,

– зауважив Романюк.

Ймовірно, що США планують в майбутньому навчати українських пілотів та надавати Україні набагато кращі літаки, ніж F-16, які скоро можуть бути вже не актуальною авіацією. Можливо це будуть F-35, коли Україна вже буде в НАТО.

Також варто зазначити, що в Офісі президента України повідомили, що ця угода є першим виконавчим актом. А виконавчий акт не потребує ратифікацій в Конгресі США, а тим більше в Сенаті. Однак угода буде ратифікуватись в Конгресі, щоб посилити її дію та гарантію.

З іншого боку, згідно з американським внутрішнім законодавством, така угода і її ратифікація, в даному випадку саме виконавчого акту президента, не потребує ратифікації ні в Конгресі. Тобто тут незрозуміла юридично-правова колізія американського законодавства,

– додав голова громадської організації.

Ризики для угоди

Романюк наголосив, що дія угоди також залежатиме від наступного президента США. Якщо це буде Дональд Трамп, то не можна давати гарантію, незважаючи ні на що, що угода буде виконана у такий спосіб, яким зараз закладає в неї зміст та очікування Джо Байден.

Наступний президент може скористатись своїм правом та змістити, внести доповнення щодо виконання того чи іншого пункту угоди. Тому зараз Україні пощастило, що президентом США є Байден і США, навіть без безпекової угоди, з власної волі надають нашій країні військову допомогу.

Трамп ганебно вчора на закритому засіданні частки Конгресу США окремих депутатів заявив, що він не задоволений співпрацею і наданням масштабу допомоги Україні зі сторони США й що це треба припиняти. Ось собі уявіть. що нас може гіпотетично очікувати, якщо Трамп стане президентом США, – підкреслив голова громадської організації.

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