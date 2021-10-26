У США відтермінували реліз фільму, який озвучив Алек Болдвін
Джерело:Deadline
У США відклали випуск документального фільму про довкілля, який озвучив актор Алек Болдвін. Він мав вийти у США вже цього тижня.
Про це заявив режисер документального фільму Ентоні Бакстер. Він розповів, що робить це із поваги до усіх, хто постраждав у цій жахливій історії.
Нещодавно Дружина Алека Болдвіна вперше прокоментувала загибель Галини Гатчінс
Фільм відклали на невизначений час
Алек Болдвін у фільмі про водопостачальну кризу містечка Флінт мав бути закадровим оповідачем. "Флінт" планували показати у п'ятницю 29 жовтня в містах усієї Північної Америки. Цифровий випуск на стрімінгових сервісах запланували на листопад через Cargo Film & Releasing. Montrose Pictures and Cargo оголосили про відстрочку прокату у кінотеатрах.
З глибокої поваги до всіх, хто постраждав від цієї жахливої трагедії, ми вважаємо, що зараз не час випускати "Флінт: Кому можна довіряти?".
– сказав Бакстер.
Втім, режисер запевнив, що стрічка не пропаде і її таки побачать глядачі. Адже, за його словами, фільм проливає світло на поточне важке становище жителів Флінта через водне лихо.
Що відомо про загибель Галини Гатчінс:
- Трагедія сталась у штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" 22 жовтня.
- На знімальному майданчику актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчінс, яка мала українське громадянство.
- 42-річна жінка отримала поранення у груди та померла у лікарні. Також постраждав режисер Джоел Соуз.
- Болдвін співпрацює зі слідством. Його не затримували, адже не висунули обвинувачень.
- Актор скасував усі свої проєкти, заплановані на найближчий час.
- Відомо, що актор мав стріляти з реквізитного пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.
- Револьвер, із якого актор Алек Болдвін випадково застрелив українку Галину Гатчінс, нібито перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід. Раніше на неї вже скаржилась знімальна група;