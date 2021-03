Стаття ексглави ДПС про біткойн у трендах на одному із найпопулярніших у світі фінансових сайтів

Стаття українського політика про біткойн перетворилася на інтернет-сенсацію минулого тижня – протягом 24 годин увійшла в число найбільш прочитаних матеріалів на одному із найпопулярніших фінансових вебсайтів у світі.

У статті, опублікованій на Seeking Alpha, Сергій Верланов, колишній голова Державної податкової служби, проаналізував плани України щодо використання ядерної енергетики для видобування біткойнів.

Його матеріал швидко піднявся до сьомого місця за популярністю на вебсайті після публікації 10 березня і залишалася там більшу частину 11 березня, викликавши палкі суперечки в розділі коментарів.

"Новому автору вкрай рідко вдається залучити таку кількість переглядів, – сказав Річард Лаліч, старший редактор відділу думки і аналізу Seeking Alpha. – Я думаю, що поєднання популярної теми, нового підходу до неї і досвіду [Верланова] знайшло відгук у нашій аудиторії".

Seeking Alpha надає щоденні новини та аналітику для інвесторів, які торгують на фінансових ринках США. За даними компанії SimilarWeb, що займається вебаналітикою, в лютому у Seeking Alpha було в цілому 36,8 мільйона відвідувань. За даними SimilarWeb, Seeking Alpha посідає 5-е місце серед найпопулярніших вебсайтів у світі в категорії "Фінанси".

Для порівняння: The Wall Street Journal мав 70,1 мільйона відвідувачів в лютому, Financial Times – 29,9 мільйона і The Economist – 12 мільйонів, за даними SimilarWeb.

Стаття Верланова отримала 67 коментарів читачів і стала однією з найбільш коментованих статей на вебсайті в березні.

21 лютого ціна біткойна досягла рекордно високого рівня в 58 354 долари за біткойн. Зростання біткойна підкріплюється тим, що він отримує визнання серед великих інвесторів і компаній, таких як Tesla, Square, Mastercard і найстаріший банк Америки BNY Mellon.

У міру зростання ціни все більше гравців приєднуються до екосистеми видобування криптовалют, щоб задовольнити зростаючий попит. Згідно з даними Кембриджського індексу споживання електроенергії в екосистемі біткойнів, проєкту Кембриджського університету, видобування біткойнів в даний час використовує 15,45 ГВт потужності по всьому світу, в порівнянні з 7,5 ГВт рік тому.

Український Енергоатом, один з найбільших світових виробників ядерної енергії, в січні зробив перший крок до створення великих центрів з обробки даних та видобування криптовалют.

Енергоатом має потужність 13,8 ГВт і потенційно може використовувати 2 ГВт для видобування криптовалют, що зробило б Україну другим за величиною видобувачем біткойнів у світі після Китаю.

Але ці плани, схоже, зазнали серйозних втрат у лютому, коли Україна через спірні зміни в політиці уряду і безгосподарності зіткнулася з гострою нестачею енергії і була змушена почати імпортувати електроенергію безпосередньо з Росії, свого головного ворога.

Нагадаємо, що Росія припиняла постачання природного газу в Україну принаймні тричі з 2005 року, використала свої війська для вторгнення і анексії Криму в 2014 році і згодом окупувала значну частину Донецької і Луганської областей.

"Замість того, щоб вжити активних заходів і відновити реформи, уряд відкрив двері для імпорту електроенергії з Росії, – написав Верланов у статті. – Тепер це створює загрозу національній безпеці".