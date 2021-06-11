Зменшить ризики прямої агресії Росії проти України, – Фесенко про статус союзника США поза НАТО

Уряд США не може прийняти рішення про інтергацію України в НАТО. Однак статус союзника поза Альянсом може значно вплинути на Росію.

Це дає відповідні військові та фінансові переваги. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

Увага На саміті НАТО переглянуть стратегію Альянсу

"Він (статус союзника США – 24 канал) реально зменшить ризики прямої російської агресії проти нас", – переконаний Фесенко.

Про членство в НАТО

Втім, як він додав, безумно, повністю ці ризики не нейтралізують. І наголосив, що в Україні твердо сподіваються на 5 статтю договору про колективну оборону країн НАТО. Мовляв, якщо це члени НАТО, то Росія на них не нападатиме.

Я трохи розчарую. З 2014 року різні експерти в країнах НАТО обговорюють сценарій, коли можлива гібридна агресії і проти країн Альянсу,

– сказав експерт.

Про шанси стати союзником США поза НАТО

Тому, на жаль, зараз жодних гарантій з боку країн Заходу – немає. Втім, на його думку, якщо ми матимемо статус союзника США поза НАТО, тоді такі ризики будуть меншими. "Росія буде думати, чи йти на прямий ризик конфлікту з США", – наголосив Фесенко.

До того ж, як він підкреслив, зараз шанси стати союзником Штатів трохи більші, ніж раніше. Тож, поки Володимир Путін не окреслює "червоні лінії" щодо США, тому є сенс "зіграти на випередження".

Фесенко статус союзника США поза НАТО: дивіться відео

Що передбачає статус союзника