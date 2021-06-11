Про це мовиться у матеріалах майбутньої зустрічі. Концепцію мінятимуть через зміни, які стались за останнє десятиліття.
До теми Про саміт НАТО та російську агресію: Зеленський поговорив зі Столтенбергом
Генсека НАТО попросять очолити процес розробки стратегії
Прийшов час адаптувати НАТО до дедалі більш конкурентної і непередбачуваної обстановки в безпековій сфері,
– мовиться в документах.
Під час саміту лідери країн Альянсу звернуться до генсека з роіційним проханнм очолити процес розробки концепції. Документ врахує значну військову та політичну адаптацію НАТО з 2014 року.
У НАТО мають враховувати виклики щодо агресії Росії
В епоху геополітичної конкуренції союзники активізують свою діяльність у відповідь на виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня. До них належать модель агресивної поведінки Росії, тероризм, кібернапади й руйнівні технології, підйом Китаю і наслідки зміни клімату для безпеки,
– мовиться у документах.
Яка мета союзників:
- поглиблення політичних консультацій,
- зміцнення стримування та оборони,
- підвищення стійкості,
- посилення технологічної переваги НАТО,
- активізація підтримки партнерів.
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Делегації України на саміті не буде
Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі за зачиненими дверима. Українську делегацію на зустріч не запросили.