Об этом говорится в материалах предстоящей встречи. Концепцию будут менять из-за изменений, которые произошли за последнее десятилетие.
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Генсека НАТО попросят возглавить процесс разработки стратегии
Пришло время адаптировать НАТО к все более конкурентной и непредсказуемой обстановке в сфере по безопасности,
– говорится в документах.
Во время саммита лидеры стран Альянса обратятся к генсеку с официальной просьбой возглавить процесс разработки концепции. Документ учтет значительную военную и политическую адаптацию НАТО с 2014 года.
В НАТО должны учитывать вызовы по агрессии России
В эпоху геополитической конкуренции союзники активизируют свою деятельность в ответ на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. К ним относятся модель агрессивного поведения России, терроризм, кибератаки и разрушительные технологии, подъем Китая и последствия изменения климата для безопасности,
– говорится в документах.
Какова цель союзников:
- углубление политических консультаций,
- укрепление сдерживания и обороны,
- повышение устойчивости,
- усиление технологического превосходства НАТО,
- активизация поддержки партнеров.
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Делегации Украины на саммите не будет
Отметим, что саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе за закрытыми дверями. Украинскую делегацию на встречу не пригласили.