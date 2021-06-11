Об этом говорится в материалах предстоящей встречи. Концепцию будут менять из-за изменений, которые произошли за последнее десятилетие.

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Генсека НАТО попросят возглавить процесс разработки стратегии

Пришло время адаптировать НАТО к все более конкурентной и непредсказуемой обстановке в сфере по безопасности,

– говорится в документах.

Во время саммита лидеры стран Альянса обратятся к генсеку с официальной просьбой возглавить процесс разработки концепции. Документ учтет значительную военную и политическую адаптацию НАТО с 2014 года.

Важно! В НАТО считают, что саммит будут проводить в решающий с точки зрения безопасности момент для Альянса. В организации подчеркнули, что Россия и Китай не разделяют ценностей НАТО.

В НАТО должны учитывать вызовы по агрессии России

В эпоху геополитической конкуренции союзники активизируют свою деятельность в ответ на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. К ним относятся модель агрессивного поведения России, терроризм, кибератаки и разрушительные технологии, подъем Китая и последствия изменения климата для безопасности,

– говорится в документах.

Какова цель союзников:

углубление политических консультаций,

укрепление сдерживания и обороны,

повышение устойчивости,

усиление технологического превосходства НАТО,

активизация поддержки партнеров.

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Делегации Украины на саммите не будет

Отметим, что саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе за закрытыми дверями. Украинскую делегацию на встречу не пригласили.