Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что делать прогноз относительно того, когда именно Украина станет членом Альянса, очень сложно. Впрочем, над этим нужно активно работать.
К теме Вступление в НАТО зависит от состоятельности Украины, – Казанский
Власть действует в направлении вступления в НАТО
По словам Казанского, трудно сказать, что действующая власть делает все возможное для вступления Украины в НАТО, однако она таки пытается действовать в этом направлении.
В частности, чиновники постоянно призывают к этому и просят предоставить государству План действий по членству в Альянсе. Впрочем, украинцам еще придется подождать.
Я считаю, что ближайшие несколько лет этого не произойдет,
– предположил журналист.
Интересно Путин всячески будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, – российский журналист Яковенко
Казанский рассказал о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: кратко
- Украина ожидает от НАТО План действий по членству. Впрочем, в самом Альянсе единодушного решения по этому вопросу пока нет.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что украинское государство уже владеет всеми инструментами, которые необходимы для потенциального присоединения к НАТО.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что 14 июня на саммите НАТО Украина не получит План действий по членству в Альянсе.
- Стоит заметить, что по данным соцопроса, почти половина украинцев выступают за вступление страны в НАТО. В то же время более 50% граждан стремятся к членству государства в Евросоюзе.