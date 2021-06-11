Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что делать прогноз относительно того, когда именно Украина станет членом Альянса, очень сложно. Впрочем, над этим нужно активно работать.

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Власть действует в направлении вступления в НАТО

По словам Казанского, трудно сказать, что действующая власть делает все возможное для вступления Украины в НАТО, однако она таки пытается действовать в этом направлении.

В частности, чиновники постоянно призывают к этому и просят предоставить государству План действий по членству в Альянсе. Впрочем, украинцам еще придется подождать.

Я считаю, что ближайшие несколько лет этого не произойдет,

– предположил журналист.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 10 июня провел телефонные переговоры с Йенсом Столтенбергом. После этого генсек НАТО в твиттере назвал Украину "ценным партнером Альянса".

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Казанский рассказал о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

Вступление Украины в НАТО: кратко