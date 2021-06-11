Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що робити прогноз щодо того, коли саме Україна стане членом Альянсу, дуже складно. Втім, над цим потрібно активно працювати.
До теми Вступ у НАТО залежить від заможності України, – Казанський
Влада діє у напрямку вступу до НАТО
За словами Казанського, важко сказати, що чинна влада робить усе можливе для вступу України в НАТО, однак вона таки намагається діяти у цьому напрямку.
Зокрема, чиновники постійно закликають до цього та просять надати державі План дій щодо членства в Альянсі. Втім, українцям ще доведеться почекати.
Я вважаю, що найближчі кілька років цього не станеться,
– припустив журналіст.
Цікаво Путін всіляко перешкоджатиме вступу України в НАТО, – російський журналіст Яковенко
Казанський розповів про вступ України до НАТО: дивіться відео
Вступ України в НАТО: коротко
- Україна очікує від НАТО на План дій щодо членства. Втім, у самому Альянсі одностайного рішення щодо цього питання наразі немає.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що українська держава вже володіє всіма інструментами, які необхідні для потенційного приєднання до НАТО.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що 14 червня на саміті НАТО Україна не отримає План дій щодо членства в Альянсі.
- Варто зауважити, що за даними соцопитування, майже половина українців виступають за вступ країни у НАТО. Водночас понад 50% громадян прагнуть до членства держави в Євросоюзі.