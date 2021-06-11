Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що робити прогноз щодо того, коли саме Україна стане членом Альянсу, дуже складно. Втім, над цим потрібно активно працювати.

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Влада діє у напрямку вступу до НАТО

За словами Казанського, важко сказати, що чинна влада робить усе можливе для вступу України в НАТО, однак вона таки намагається діяти у цьому напрямку.

Зокрема, чиновники постійно закликають до цього та просять надати державі План дій щодо членства в Альянсі. Втім, українцям ще доведеться почекати.

Я вважаю, що найближчі кілька років цього не станеться,

– припустив журналіст.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 10 червня провів телефонні переговори з Єнсом Столтенбергом. Після цього генсек НАТО у твітері назвав Україну "цінним партнером Альянсу".

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Вступ України в НАТО: коротко