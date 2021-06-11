Уменьшит риски прямой агрессии России против Украины, – Фесенко о статусе союзника США вне НАТО

Правительство США не может принять решение об интеграции Украины в НАТО. Однако статус союзника вне Альянса может значительно повлиять на Россию.

Это дает соответствующие военные и финансовые преимущества. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

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"Он (статус союзника США – 24 канал) реально уменьшит риски прямой российской агрессии против нас", – убежден Фесенко.

О членстве в НАТО

Впрочем, как он добавил, безусловно, полностью эти риски не нейтрализуют. И подчеркнул, что в Украине твердо надеются на 5 статью договора о коллективной обороне стран НАТО. Мол, если это члены НАТО, то Россия на них не будет нападать.

Я немного разочарую. С 2014 года различные эксперты в странах НАТО обсуждают сценарий, когда возможна гибридная агрессии и против стран НАТО,

– сказал эксперт.

О шансах стать союзником США вне НАТО

Поэтому, к сожалению, сейчас никаких гарантий со стороны стран Запада нет. Впрочем, по его мнению, если мы будем иметь статус союзника США вне НАТО, тогда такие риски будут меньше. "Россия будет думать, идти ли на прямой риск конфликта с США", – подчеркнул Фесенко.

К тому же, как он подчеркнул, сейчас шансы стать союзником Штатов немного больше, чем раньше. Поэтому, пока Владимир Путин не очерчивает "красные линии" в отношении США, есть смысл сыграть на опережение.

Фесенко статус союзника США вне НАТО: смотрите видео

Что предполагает статус союзника