Це дає відповідні військові та фінансові переваги. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

Увага На саміті НАТО переглянуть стратегію Альянсу

"Він (статус союзника США – 24 канал) реально зменшить ризики прямої російської агресії проти нас", – переконаний Фесенко.

Про членство в НАТО

Втім, як він додав, безумно, повністю ці ризики не нейтралізують. І наголосив, що в Україні твердо сподіваються на 5 статтю договору про колективну оборону країн НАТО. Мовляв, якщо це члени НАТО, то Росія на них не нападатиме.

Я трохи розчарую. З 2014 року різні експерти в країнах НАТО обговорюють сценарій, коли можлива гібридна агресії і проти країн Альянсу,

– сказав експерт.

Про шанси стати союзником США поза НАТО

Тому, на жаль, зараз жодних гарантій з боку країн Заходу – немає. Втім, на його думку, якщо ми матимемо статус союзника США поза НАТО, тоді такі ризики будуть меншими. "Росія буде думати, чи йти на прямий ризик конфлікту з США", – наголосив Фесенко.

До того ж, як він підкреслив, зараз шанси стати союзником Штатів трохи більші, ніж раніше. Тож, поки Володимир Путін не окреслює "червоні лінії" щодо США, тому є сенс "зіграти на випередження".

Фесенко статус союзника США поза НАТО: дивіться відео

Що передбачає статус союзника