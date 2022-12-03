"Не приймемо": у Росії запанікували після введення "стелі цін" на нафту

G7 разом з Австралією, а також країни ЄС узгодили рішення щодо встановлення "стелі" цін на нафту, що експортується з Росії морським шляхом. Це спричинило неабияку паніку в Кремлі.

Зокрема, цю новину прокоментував спікер Путіна Дмітрій Пєсков, повідомляє 24 канал. Росіяни переконують, що їхня нафта все одно матиме попит.

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У Росії казяться через обмеження цін на їхню нафту

У посольстві Росії у Вашингтоні розкритикували запровадження "стелі" цін на танкерну російську нафту. Водночас там переконують, що вона далі матиме попит. Російські посли кажуть, що таке рішення є "перекроюванням базових принципів функціонування вільних ринків".

Результатом таких кроків стануть повсюдне посилення невизначеності та підвищення витрат для споживачів сировини. Ба більше, жодна з країн тепер не застрахована від введення "стелі" проти своєї експортної продукції з політичних причин,

– лякають у російському посольстві.

На погрозах росіяни не завершили. У відомстві почали звинувачувати у всіх світових бідах Вашингтон. Мовляв, США, "прикриваючись пристойними цілями підтримки енергобезпеки країн, що розвиваються", замовчують той факт, що "нинішні дисбаланси на енергомайданчиках – це результат їхніх власних необдуманих дій".

"Насамперед – санкцій і заборон на ресурси з Росії", – не стомлюються брехати у посольстві Росії.

Своєю чергою, прессекретар Путіна взагалі відмовляється приймати ці обмеження.

"РФ не ухвалюватиме "стелю" цін на нафту, Кремль поки що аналізує ситуацію, але певну підготовку до такого рішення ЄС було проведено", – заявив Пєсков.