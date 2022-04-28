Чіткий сигнал для всієї галузі, – ОП
Про це у твітері написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи рішення Shell відмовитися від нафти з Росії. Він заявив, що російська нафта стає токсичною.
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За словами Подоляка, крок Shell – це чіткий сигнал для нафтової галузі. Він також зазначив, що наступний крок – це повне ембарго на російську нафту.
Російська нафта стає токсичною в будь-яких проявах. У нафтогазовому гіганті Shell повідомили, що відмовляються купувати будь-які суміші з російським вмістом. Чіткий сигнал для всієї галузі. В ОП над протидією схемі блендів працювала команда Андрія Єрмака. Далі – повне нафтове ембарго,
– написав радник Єрмака.
Що відомо про російську нафту
- Найбільший у світі нафтотрейдер Shell більше не купуватиме нафтопродукти, які містять будь-яку, хоча б найменшу, частку російського походження.
- Ще більший удар по російській нафтовій промисловості завдасть ЄС, адже готує 6-й пакет санкції проти Росії. Очікується, що ЄС обмежить торгівлю російської нафти.
- За даними ЗМІ, ЄС розробляє 3 варіанти обмежень на російську нафту.
- Та слід зауважити, що в ЄС, на жаль, немає єдності щодо ембарго на російську нафту. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ембарго не наблизить кінець війни.
- Через це у Європарламенті звернулись до Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії.
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