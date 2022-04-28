Чіткий сигнал для всієї галузі, – ОП

Про це у твітері написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи рішення Shell відмовитися від нафти з Росії. Він заявив, що російська нафта стає токсичною.

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За словами Подоляка, крок Shell – це чіткий сигнал для нафтової галузі. Він також зазначив, що наступний крок – це повне ембарго на російську нафту.

Російська нафта стає токсичною в будь-яких проявах. У нафтогазовому гіганті Shell повідомили, що відмовляються купувати будь-які суміші з російським вмістом. Чіткий сигнал для всієї галузі. В ОП над протидією схемі блендів працювала команда Андрія Єрмака. Далі – повне нафтове ембарго,

– написав радник Єрмака.

Що відомо про російську нафту

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