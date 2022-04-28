Четкий сигнал для всей отрасли – ОП
Об этом в твиттере написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя решение Shell отказаться от нефти из России. Он заявил, что российская нефть становится токсичной.
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По словам Подоляка, шаг Shell – это четкий сигнал для нефтяной отрасли. Он также отметил, что следующий шаг – это полное эмбарго на российскую нефть.
Российская нефть становится токсичной в любых проявлениях. В нефтегазовом гиганте Shell сообщили, что отказываются покупать какие-либо смеси с российским содержимым. Четкий сигнал для всей отрасли. В ОП над противодействием схеме блендов работала команда Андрея Ермака. Далее – полное нефтяное эмбарго,
– написал советник Ермака.
Что известно о российской нефти
- Крупнейший в мире нефтетрейдер Shell больше не будет покупать нефтепродукты, содержащие какую-либо, хотя бы малейшую, долю российского происхождения.
- Еще больший удар по российской нефтяной промышленности нанесет ЕС, ведь готовит 6-й пакет санкций против России. Ожидается, что ЕС ограничит торговлю российской нефтью.
- По данным СМИ, ЕС разрабатывает 3 варианта ограничений на российскую нефть.
- Но следует заметить, что у ЕС, к сожалению, нет единства по поводу эмбарго на российскую нефть. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что эмбарго не приблизит конец войны.
- Поэтому в Европарламенте обратились к Шольцу с требованием прекратить блокирование санкций против России.
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