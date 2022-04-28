Четкий сигнал для всей отрасли – ОП

Об этом в твиттере написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя решение Shell отказаться от нефти из России. Он заявил, что российская нефть становится токсичной.

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По словам Подоляка, шаг Shell – это четкий сигнал для нефтяной отрасли. Он также отметил, что следующий шаг – это полное эмбарго на российскую нефть.

Российская нефть становится токсичной в любых проявлениях. В нефтегазовом гиганте Shell сообщили, что отказываются покупать какие-либо смеси с российским содержимым. Четкий сигнал для всей отрасли. В ОП над противодействием схеме блендов работала команда Андрея Ермака. Далее – полное нефтяное эмбарго,

– написал советник Ермака.

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