В ЕС продолжаются интенсивные политические консультации

В ЕС пока не готовы вводить санкции в отношении российского газа. Такой вывод можно сделать по словам заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

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Европейский комиссар по торговле рассказал, что политическое соглашение ближе к введению санкций по поставке российской нефти, чем газа.

Возможны абсолютно все решения. Мы не исключаем ни одних санкционных механизмов. В то же время следует отметить, что политическое соглашение ближе к поставкам нефти,

– сказал Домбровскис

Как сообщил чиновник, Еврокомиссия готовит пакет санкций, в котором рассматривается вопрос отказа от российской нефти или введение дополнительных пошлин.

Комиссар по торговле рассказал, что техническая оценка уже проведена, но решения о санкциях требуют единогласного одобрения государств-членов ЕС.

"В настоящее время идут очень интенсивные политические консультации", – сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что ЕС работает над тем, чтобы поскорее отказаться от российских энергоресурсов. До конца 2022 года зависимость ЕС от поставок российского газа может снизиться на две третьих.

Также в ЕС решили заполнить газохранилища, чтобы предотвратить возможные влияния со стороны "Газпрома".

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