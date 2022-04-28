Ранее лондонский гигант работал по такой "формуле" – Shell продолжал принимать из России продукцию в виде смесей, где на российское горючее приходилось менее 50% топлива. Теперь и от нее отказались.

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Условием этого предложения является то, что проданный и доставленный продавцом товар не будет иметь происхождение из России и не был смешан с каким-либо продуктом, производимым в России,

– пишет Shell в заявке на покупку груза для авиационного топлива.

Более того, транспортировать проданные товары из России или транзитом через территорию страны-агрессора также не будут.

Внимание! В то же время, новые условия не влияют на закупки сырой нефти, от российской составляющей которых Shell постепенно отказывается.

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