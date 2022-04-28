Раніше лондонський гігант працював за такою "формулою" – Shell продовжував приймати з Росії продукцію у вигляді сумішей, де на російське пальне приходилося менш як 50% палива. Тепер і від неї відмовилися.

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Умовою цієї пропозиції є те, що проданий і доставлений продавцем товар не буде мати походження з Росії і не було змішаний з будь-яким продуктом, виробленим в Росії,

– пише Shell у заявці на купівлю вантажу для авіаційного палива.

Ба більше, транспортувати продані товари з Росії або транзитом через територію країни-агресорки також не будуть.

Увага! Водночас нові умови не впливають на закупівлі сирої нафти, від російської складової яких Shell поступово відмовляється.

Чи відмовилась Shell від російської нафти: передісторія