Сейчас они обсуждают целых 3 новых варианта по ограничениям на российскую нефть. Новый пакет планируется ввести уже на следующей неделе.
Внимание Шольц считает, что эмбарго на российскую нефть не приблизит конец войны
Отмечается, что США и ЕС ведут переговоры о шагах, которые можно предпринять для ограничения импорта нефти из России. А также сокращение доходов Москвы и лиц, поддерживающих режим диктатора Путина.
Полный запрет на нефть
В частности, обсуждают следующие вопросы:
- полный запрет на нефть;
- установление предельной цены;
- механизм оплаты для удержания доходов, полученных Россией с начала войны в Украине.
Главные риски
По данным СМИ, западные лидеры опасаются, что прямой запрет ЕС на российскую нефть может привести к резкому росту цен, поэтому даст Кремлю еще больше доходов.
При этом единогласия по ограничениям на российскую нефть в ЕС пока нет. Ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, сопротивляются попыткам полностью запретить российскую нефть и газ, поскольку в значительной степени зависят от российских энергоносителей.
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