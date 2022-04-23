Сейчас они обсуждают целых 3 новых варианта по ограничениям на российскую нефть. Новый пакет планируется ввести уже на следующей неделе.

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Отмечается, что США и ЕС ведут переговоры о шагах, которые можно предпринять для ограничения импорта нефти из России. А также сокращение доходов Москвы и лиц, поддерживающих режим диктатора Путина.

Полный запрет на нефть

В частности, обсуждают следующие вопросы:

полный запрет на нефть;

установление предельной цены;

механизм оплаты для удержания доходов, полученных Россией с начала войны в Украине.

Главные риски

По данным СМИ, западные лидеры опасаются, что прямой запрет ЕС на российскую нефть может привести к резкому росту цен, поэтому даст Кремлю еще больше доходов.

При этом единогласия по ограничениям на российскую нефть в ЕС пока нет. Ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, сопротивляются попыткам полностью запретить российскую нефть и газ, поскольку в значительной степени зависят от российских энергоносителей.

Справка. В пяти санкционных пакетах Евросоюз поддержал запрет на импорт российского угля и отключил некоторые российские банки от SWIFT. Шестым пакетом ЕС осознает требование отрезать Кремль от важнейшего источника его доходов – энергетического сектора, включая экспорт нефти и газа.

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