G7 вместе с Австралией, а также страны ЕС согласовали решение по установлению "потолка" цен на нефть, экспортируемую из России морским путем. Это привело к большой панике в Кремле.

В частности, эту новость прокомментировал спикер Путина Дмитрий Песков, сообщает 24 канал. Россияне убеждают, что их нефть все равно будет пользоваться спросом.

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В России беспокоятся из-за ограничения цен на их нефть

В посольстве России в Вашингтоне подвергли критике введение "потолка" цен на танкерную российскую нефть. В то же время там убеждают, что она будет продолжать пользоваться спросом. Российские послы говорят, что такое решение является "перекройкой базовых принципов функционирования свободных рынков".

Результатом таких шагов станет повсеместное усиление неопределенности и повышение затрат для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения "потолка" против своей экспортной продукции по политическим причинам,

– пугают в российском посольстве.

На угрозах россияне не завершили. В ведомстве начали обвинять во всех мировых бедах Вашингтон. Мол, США, "прикрываясь приличными целями поддержки энергобезопасности развивающихся стран", умалчивают тот факт, что "нынешние дисбалансы на энергоплощадках – это результат их собственных необдуманных действий".

"Прежде всего – санкций и запретов на ресурсы из России", – не устают лгать в посольстве России.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина вообще отказывается принимать эти ограничения.

"РФ не будет принимать "потолок" цен на нефть, Кремль пока анализирует ситуацию, но определенная подготовка к такому решению ЕС была проведена", – заявил Песков.