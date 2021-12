Стежать за ситуацією: США і Британія вперше відреагували на підозру Порошенку

Штати пильно стежать за справою проти Петра Порошенка. У Посольстві США в Україні наголосили: процес та результат має ґрунтуватися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.

Реакція Великої Британії

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також запевнила, що уважно стежить за справою проти Порошенка. За словами політикині, пріоритетом є, аби правоохоронні та судові органи займалися цією справою незалежно, неупереджено та професійно.

Сіммонс наголосила, що необхідно забезпечити справедливість та повагу до процедур.

Уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Життєво важливо, щоб правоохоронні і судові органи займалися цією справою, як і будь-якими іншими, незалежно, неупереджено та професійно,

– заявила політикиня.

Підозру Порошенку: головне

Підозру п'ятому українському президенту Петру Порошенку оголосили 20 грудня.

Підозру політику підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а нібито "її заступник з прізвищем Симоненко".

Тим часом у СБУ заявили, що зібрали достатньо доказів, які стали підставою для повідомлення про підозру Порошенку. Водночас у команді п'ятого президента заявили, що справа – сфабрикована.

У ДБР наголосили, що Порошенка також підозрюють у змові з вищим російським керівництвом.

Сам Порошенко 21 грудня записав відеозвернення. У ньому політик наголосив, що не прийде на допит. Наразі політик перебуває у Польщі.

