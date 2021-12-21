Мовиться про застосування відповідних запобіжних заходів, які мають бути більш серйозні. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила юристка та адвокатка Тетяна Козаченко.
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Козаченко: Порошенко обізнаний про допит
На думку правниці, Порошенкові може загрожувати домашній арешт або ж можуть, зокрема, застосувати тримання під вартою. Річ у тім, що політик добровільно не з'явився, попри те, де він є.
Повідомлення про підозру вже викладене в публічний простір. Порошенко уже дав деякі коментарі з цього приводу, що може говорити про його обізнаність,
– наголосила Козаченко.
Юристка також зауважила, що правники вже можуть побачити та проаналізувати обґрунтованість підозри. "Чи дійсно існують правові підстави, які "говорили" б про вчинення правопорушення", – додала вона.
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Підозра Порошенкові у держзраді: головне
- Державне бюро розслідувань вручили Петру Порошенку підозру, коли політик перебував у Польщі. Вона стосується державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що викликали Порошенка в приміщення ДБР 23 грудня. Саме тоді розв'язуватимуть питання про вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.
- Адвокат п'ятого президента заявив, що політик повернеться в Україну, проте "не у ті дати, коли цього хоче прокуратура і ДБР".
- Сам Порошенко наголосив, що повернеться в Україну у першій половині січня, але "за своїм графіком". Свою підозру у держзраді пояснив "неможливістю нічого запропонувати суспільству".