Речь идет о применении соответствующих мер пресечения, которые должны быть более серьезные. Такое мнение в эфире 24 канала высказала юрист и адвокат Татьяна Козаченко.

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Козаченко: Порошенко осведомлен о допросе

По мнению юриста, Порошенко может грозить домашний арест или же могут, в частности, применить содержание под стражей. Дело в том, что политик добровольно не появился, несмотря на то, где он есть.

Сообщение о подозрении уже выложено в публичное пространство. Порошенко уже дал некоторые комментарии по этому поводу, что может говорить о его осведомленности,

– подчеркнула Козаченко.

Она также отметила, что юристы уже могут увидеть и проанализировать обоснованность подозрения. "Действительно ли существуют правовые основания, которые "говорили" бы о совершении правонарушения", – добавила она.

Обратите внимание! Петр Порошенко записал видеообращение, где сказал, что не придет 23 декабря 2021 года на допрос в Госбюро расследований. По его словам, сообщение о подозрении является "переходом красный линий".

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