Речь идет о применении соответствующих мер пресечения, которые должны быть более серьезные. Такое мнение в эфире 24 канала высказала юрист и адвокат Татьяна Козаченко.
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Козаченко: Порошенко осведомлен о допросе
По мнению юриста, Порошенко может грозить домашний арест или же могут, в частности, применить содержание под стражей. Дело в том, что политик добровольно не появился, несмотря на то, где он есть.
Сообщение о подозрении уже выложено в публичное пространство. Порошенко уже дал некоторые комментарии по этому поводу, что может говорить о его осведомленности,
– подчеркнула Козаченко.
Она также отметила, что юристы уже могут увидеть и проанализировать обоснованность подозрения. "Действительно ли существуют правовые основания, которые "говорили" бы о совершении правонарушения", – добавила она.
Адвокат прокомментировала дело о госизмене Порошенко: смотрите видео
Подозрение Порошенко в госизмене: главное
- Государственное бюро расследований вручило Петру Порошенко подозрение, когда политик находился в Польше. Оно касается государственной измены и содействия деятельности террористических организаций.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что вызвали Порошенко в помещение ГБР 23 декабря. Именно тогда будут решать вопрос о вручении ходатайства об избрании меры пресечения.
- Адвокат пятого президента заявил, что политик вернется в Украину, однако "не в те даты, когда этого хочет прокуратура и ГБР".
- Сам Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января, но "по своему графику". Свое подозрение в госизмене объяснил "невозможностью ничего предложить обществу".