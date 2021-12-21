Следят за ситуацией: США и Британия впервые отреагировали на подозрение Порошенко
Источник:U.S. Embassy Kyiv
Штаты пристально следят за делом против Петра Порошенко. В посольстве США в Украине отметили: процесс и результат должен основываться на принципах верховенства права, а не политических мотивах.
Реакция Великобритании
Пани посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также заверила, что внимательно следит за делом против Порошенко. По словам политика, приоритетом является, чтобы правоохранительные и судебные органы занимались этим делом независимо, беспристрастно и профессионально.
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Симмонс подчеркнула, что необходимо обеспечить справедливость и уважение к процедурам.
Внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные и судебные органы занимались этим делом, как и любыми другими, независимо, беспристрастно и профессионально,
– заявила политик.
Подозрение Порошенко: главное
- Подозрение пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили 20 декабря.
- Подозрение политику подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а якобы "ее заместитель с фамилией Симоненко".
- Между тем в СБУ заявили, что собрали достаточно доказательств, которые стали основанием для сообщения о подозрении Порошенко. В то же время в команде пятого президента заявили, что дело – сфабриковано.
- В ГБР подчеркнули, что Порошенко также подозревают в сговоре с высшим российским руководством.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видеообращение. В нем политик подчеркнул, что не придет на допрос. Сейчас политик находится в Польше.
Официальный комментарий ГБР: смотрите видео
Сообщение U.S. Embassy Kyiv:
The United States is closely following the case against former President Poroshenko. Crucial that process and outcome be based on the rule of law, not politics.