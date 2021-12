Реакция Великобритании

Пани посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также заверила, что внимательно следит за делом против Порошенко. По словам политика, приоритетом является, чтобы правоохранительные и судебные органы занимались этим делом независимо, беспристрастно и профессионально.

Заметьте Юрист ответила, что ждет Порошенко, если он не придет на допрос

Симмонс подчеркнула, что необходимо обеспечить справедливость и уважение к процедурам.

Внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные и судебные органы занимались этим делом, как и любыми другими, независимо, беспристрастно и профессионально,

– заявила политик.

Подозрение Порошенко: главное

Подозрение пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили 20 декабря.

Подозрение политику подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а якобы "ее заместитель с фамилией Симоненко".

Между тем в СБУ заявили, что собрали достаточно доказательств, которые стали основанием для сообщения о подозрении Порошенко. В то же время в команде пятого президента заявили, что дело – сфабриковано.

В ГБР подчеркнули, что Порошенко также подозревают в сговоре с высшим российским руководством.

Сам Порошенко 21 декабря записал видеообращение. В нем политик подчеркнул, что не придет на допрос. Сейчас политик находится в Польше.

​Официальный комментарий ГБР: смотрите видео

Сообщение U.S. Embassy Kyiv:

The United States is closely following the case against former President Poroshenko. Crucial that process and outcome be based on the rule of law, not politics.