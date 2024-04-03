Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони домовились про подальше планування посилення ролі НАТО в координації допомоги Україні. Мовиться також і про тренування у сфері безпеки.

На пресконференції генсек Альянсу запевнив, що цю пропозицію вже обговорювали з Україною. Перед цим стало відомо, що у Північноатлантичному альянсі пропонують створити п'ятирічний фонд союзницьких внесків на 100 мільярдів доларів.

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Що сказав Столтенберг про домовленості країн Альянсу

Сьогодні (3 квітня – 24 Канал) члени Альянсу домовилися про подальше планування посилення ролі НАТО в координації допомоги та тренувань у сфері безпеки. Деталі будуть визначені протягом наступних тижнів,

– заявив Єнс Столтенберг.

Він пояснив, що наразі є інші способи досягти того, щоб Київ менше залежав від "добровільних короткострокових пропозицій".

Столтенберг запевнив, що вони спілкуються з Україною щодо цього, адже це те, що сторони "повинні робити разом".

Яка позиція генсека НАТО щодо нового фонду

Після зустрічі очільників МЗС країн Альянсу Столтенберг заявив, що дискусії щодо нового фонду тривають та відбуваються разом з українською стороною. Зокрема, ідею обговорювали з Володимиром Зеленським та Дмитром Кулебою.

Підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в нашу власну безпеку. І сьогодні (3 квітня – 24 Канал) ми не ухвалили фінальне рішення про те, який формат ми утворимо. Але ми погодились розпочати планування,

– пояснив генсек.

За його словами, це планування передбачає, що військове керівництво сформулює плани та пропозиції, на основі яких розроблять остаточні рішення.

Що відомо про новий фонд