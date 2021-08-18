Страхування від військових ризиків та ринок праці: уряд затвердив стратегію розвитку Донбасу
Джерело:24 канал
Кабмін 18 серпня затвердив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Документ ухвалили до 2030 року.
Стратегія передбачає розвиток економіки та ринку праці, а також розбудову критичної інфраструктури та логістики. Наразі документ реалізовуватимуть на підконтрольній Україні території Донбасу, однак після деокупації – у всьому регіоні.
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Уряд схвалив Стратегію економічного розвитку Донбасу
За словами віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова стратегія міститиме кілька основних напрямків:
- удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики;
- розвиток реального сектору економіки, індустріалізації, інновацій;
- розбудову критичної інфраструктури та логістики;
- формування регіонального ринку праці;
- налагодження комунікацій.
Пропонуємо досить амбітну Стратегію перетворень, у якій закладено якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про розвиток підконтрольних територій, але після деокупації заходи стратегії можуть бути масштабовані на тимчасово окуповані території",
– запевнив Резніков.
Він також окреслив заходи, які реалізовуватимуть в рамках кожного напрямку Стратегії. Зокрема для удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики планують:
- створити 3 типи моделей територій пріоритетного розвитку;
- запровадити нові інструменти захисту інвестицій;
- створити систему страхування від військових та політичних ризиків;
- закріпити незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів;
- усунути надмірне регулювання господарської діяльності;
- а також ініціювати утворення Фонду консорціумного фінансування.
У межах розвитку реального сектору економіки, індустріалізації, інновацій хочуть:
- реалізувати заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю;
- сформувати технологічні ланцюжки переробних виробництв;
- стимулювати розвиток нових високотехнологічних виробництв – мовиться про сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності;
- розвивати агропромисловий комплекс, насамперед для формування сегмента тваринництва та зрошувального землеробства.
Щоб розбудувати критичну інфраструктуру та логістику мають:
- створити транспортно-логістичні кластери та базові логістичні центри;
- модернізувати залізничну магістраль та її інфраструктуру;
- запровадити інноваційні технології та інформаційні системи;
- відновити енергетичну та газопостачальну інфраструктуру.
Сформувати регіональний ринок праці мають:
- реалізувавши програму перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців згідно з потребами ринку праці;
- підтримавши переміщені заклади вищої освіти;
- а також провівши освітні та інформаційно-консультаційні заходи для малого та середнього бізнесу.
Для налагодження комунікацій планують:
- реалізувати заходи з популяризації привабливого інвестиційного іміджу Донбасу;
- залучити потенціал економічної дипломатії для просування товарів та послуг Донбасу на міжнародні ринки;
- розширити механізм залучення соціально відповідального бізнесу.
Уряд запевнив, що у проєкті розпорядження кожен захід передбачає виконання конкретних завдань, а також показники, що оцінять ефективність.
Коротка передісторія
- 23 грудня 2020 року Кабмін схвалив стратегію розвитку для територій Донбасу, які перебувають під контролем України.
- Мета розробки документу – реалізація спецінструментів та механізмів для економічного розвитку регіону за ключовими напрямами.
- Вона включала відновлення економіки в усіх регіонах Донбасу після його деокупації.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповідав, що для економічного відновлення території необхідно 20 мільярдів доларів.
- Щоб реалізувати Стратегію, необхідна підтримка інвесторів.