Страхування від військових ризиків та ринок праці: уряд затвердив стратегію розвитку Донбасу

Кабмін 18 серпня затвердив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Документ ухвалили до 2030 року.

Стратегія передбачає розвиток економіки та ринку праці, а також розбудову критичної інфраструктури та логістики. Наразі документ реалізовуватимуть на підконтрольній Україні території Донбасу, однак після деокупації – у всьому регіоні.

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Уряд схвалив Стратегію економічного розвитку Донбасу

За словами віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова стратегія міститиме кілька основних напрямків:

удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики;

розвиток реального сектору економіки, індустріалізації, інновацій;

розбудову критичної інфраструктури та логістики;

формування регіонального ринку праці;

налагодження комунікацій.

Пропонуємо досить амбітну Стратегію перетворень, у якій закладено якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про розвиток підконтрольних територій, але після деокупації заходи стратегії можуть бути масштабовані на тимчасово окуповані території",

– запевнив Резніков.

Він також окреслив заходи, які реалізовуватимуть в рамках кожного напрямку Стратегії. Зокрема для удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики планують:

створити 3 типи моделей територій пріоритетного розвитку;

запровадити нові інструменти захисту інвестицій;

створити систему страхування від військових та політичних ризиків;

закріпити незмінності умов оподаткування господарської діяльності інвесторів;

усунути надмірне регулювання господарської діяльності;

а також ініціювати утворення Фонду консорціумного фінансування.

У межах розвитку реального сектору економіки, індустріалізації, інновацій хочуть:

реалізувати заходи з підтримки виробництва продукції з високою доданою вартістю;

сформувати технологічні ланцюжки переробних виробництв;

стимулювати розвиток нових високотехнологічних виробництв – мовиться про сприяння залученню інвестицій через зменшення частки державної та комунальної власності;

розвивати агропромисловий комплекс, насамперед для формування сегмента тваринництва та зрошувального землеробства.

Щоб розбудувати критичну інфраструктуру та логістику мають:

створити транспортно-логістичні кластери та базові логістичні центри;

модернізувати залізничну магістраль та її інфраструктуру ;

; запровадити інноваційні технології та інформаційні системи;

відновити енергетичну та газопостачальну інфраструктуру.

Сформувати регіональний ринок праці мають:

реалізувавши програму перепідготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців згідно з потребами ринку праці;

підтримавши переміщені заклади вищої освіти;

а також провівши освітні та інформаційно-консультаційні заходи для малого та середнього бізнесу.

Для налагодження комунікацій планують:

реалізувати заходи з популяризації привабливого інвестиційного іміджу Донбасу;

залучити потенціал економічної дипломатії для просування товарів та послуг Донбасу на міжнародні ринки;

розширити механізм залучення соціально відповідального бізнесу.

Уряд запевнив, що у проєкті розпорядження кожен захід передбачає виконання конкретних завдань, а також показники, що оцінять ефективність.

Коротка передісторія