ЦВК вже не вперше звертається до представників місцевої влади з проханням оцінити ситуацію на місцях. Відповіді чекає 18 – 19 серпня.

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Зокрема цікавить, чи вдасться там забезпечити безпеку виборців та інших учасників процесу. Якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року – Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року.

Проведення виборів на Донбасі – можливе

У травні 2021 року Апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення перших виборів депутатів та міських голів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької й Луганської областей 25 жовтня 2020 року.

У проведенні виборів зацікавлені й українські міжнародні колеги. Посли країн "Великої сімки" в Україні неодноразово закликали провести якнайшвидше місцеві вибори у 18 громадах Донбасу.

Зауважимо! Мовиться про населені пункти, які розташовані на території, яка підконтрольна українській владі, але надто близька до лінії розмежування.

Ситуація на Сході: що відомо