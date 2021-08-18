ЦИК уже не впервые обращается к представителям местной власти с просьбой оценить ситуацию на местах. Ответы ждет 18 – 19 августа.

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В частности интересует, удастся ли там обеспечить безопасность избирателей и других участников процесса. Если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года – Комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021 года.

Проведение выборов на Донбассе – возможно

В мае 2021 года Апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов и мэров отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года.

В проведении выборов заинтересованы и украинские международные коллеги. Послы стран "Большой семерки" в Украине неоднократно призывали провести как можно быстрее местные выборы в 18 общинах Донбасса.

Заметим! Говорится о населенных пунктах, расположенных на территории, подконтрольной украинской власти, но слишком близкой к линии разграничения.

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