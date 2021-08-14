Ініціативні групи мали надати документи протягом 90 днів після реєстрації. Через те, що цього не трапилось, ЦВК 13 серпня ухвалила відповідне рішення.
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ЦВК припинила ініціативи референдуму
ЦВК припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
– мовиться у повідомленні.
Все через те, що строк збору підписів виборців під ініціативами становив 90 днів – тобто 15 травня – 12 серпня 2021 року включно.
Таким чином, згідно з законом, не пізніше 18 години дня закінчення строку збору підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму, уповноважений представник ініціативної групи мав надати:
- пронумеровані та зброшуровані підписні листи на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму;
- а також протокол про підсумки збору таких підписів.
Та ці документи в ЦВК не надали. Саме тому комісія припинила ініціативи з проведення рефередуму та припинила повноваження офіційних спостерігачів, яких акредитовувала сама комісія.
До речі, ініціативи проведення референдуму стосувалась таких питань:
- Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?;
- Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?;
- Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?;
- Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?;
- Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?.
Що відомо про нові правила референдуму в Україні: коротко
- У квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, який покликаний "надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання".
- Так, перший віцеспікер Руслан Стефанчук розповів, що це один з найскладніших законів, що розробляла в цьому скликанні Верховна Рада.
- До речі, закон про всеукраїнський референдум був одним із перших серед програмних обіцянок Зеленського. Він отримав позитивні висновки Венеційської комісії.
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